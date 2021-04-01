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У реанімаціях Львівщини перебувають 230 пацієнтів з коронавірусом

Юлія Осим

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За минулу добу у медзаклади Львівщини із підтвердженим COVID-19 госпіталізували 270 хворих. Станом на ранок четверга, 1 квітня, стаціонари області заповнені на майже 72%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 3 032 осіб. На самоізоляцію скерували 2 762 людини. Натомість коронавірусну інфекцію підтвердили у 1 141 мешканців Львівщини. Померли за добу 31 особа.

Зазначимо, що у стаціонарах перебуває 3 218 (71,64 %) хворих. З них 230 перебувають у реанімаціях, ще 72 підключені до апаратів ШВЛ.

Заповненість ліжок у медзакладах:

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  • ЛШМД – 488;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 377;
  • 8-а МКЛ – 257;
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 230;
  • Центр легеневого здоров’я – 213;
  • Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 202;
  • Стрийська міська лікарня – 177;
  • 1-а МКЛ – 156;
  • Стебницька міська лікарня – 146;
  • Рудківська лікарняі – 102;
  • 5-а МКЛ – 92;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 92;
  • Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 84;
  • Жидачівська ЦРЛ – 84;
  • Перемишлянська ЦРЛ – 82;
  • Пустомитівська ЦРЛ – 76;
  • Буська ЦРЛ – 60;
  • Сокальськіа ЦРЛ – 60;
  • ЛОКЛ – 51;
  • Самбірськіа ЦРЛ – 49;
  • Жовківська ЦРЛ – 43;
  • 1-й пологовий будинок – 36;
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 33.

За час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 104 811 осіб. Померло – 2 654. Одужали – 79 625 осіб.

За останню добу в регіоні виявили 1 141 випадок коронавірусу.

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