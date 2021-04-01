У реанімаціях Львівщини перебувають 230 пацієнтів з коронавірусом

За минулу добу у медзаклади Львівщини із підтвердженим COVID-19 госпіталізували 270 хворих. Станом на ранок четверга, 1 квітня, стаціонари області заповнені на майже 72%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 3 032 осіб. На самоізоляцію скерували 2 762 людини. Натомість коронавірусну інфекцію підтвердили у 1 141 мешканців Львівщини. Померли за добу 31 особа.

Зазначимо, що у стаціонарах перебуває 3 218 (71,64 %) хворих. З них 230 перебувають у реанімаціях, ще 72 підключені до апаратів ШВЛ.

Заповненість ліжок у медзакладах:

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ЛШМД – 488;

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 377;

8-а МКЛ – 257;

Львівська обласна інфекційна лікарня – 230;

Центр легеневого здоров’я – 213;

Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 202;

Стрийська міська лікарня – 177;

1-а МКЛ – 156;

Стебницька міська лікарня – 146;

Рудківська лікарняі – 102;

5-а МКЛ – 92;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 92;

Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 84;

Жидачівська ЦРЛ – 84;

Перемишлянська ЦРЛ – 82;

Пустомитівська ЦРЛ – 76;

Буська ЦРЛ – 60;

Сокальськіа ЦРЛ – 60;

ЛОКЛ – 51;

Самбірськіа ЦРЛ – 49;

Жовківська ЦРЛ – 43;

1-й пологовий будинок – 36;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 33.

За час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 104 811 осіб. Померло – 2 654. Одужали – 79 625 осіб.

За останню добу в регіоні виявили 1 141 випадок коронавірусу.

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