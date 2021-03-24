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На Львівщині – ще 939 нових хворих на Covid

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 24 березня, на Львівщині виявили 939 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 415 людей, ще 11 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 96 408 людей.

Протягом вівторка, 23 березня, лабораторні центри провели 2856 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 939, тобто майже 33% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 608 осіб – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2528 людей (+11 за останню добу). Побороти недугу зуміли 76 273 пацієнти (+415 за минулу добу).

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Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме протягом двох тижнів – до 4 квітня. Зараз у мерії думають над тим, аби ввести ще більше обмежень: заборонити роботу фітнес-клубів, непродовольчих ринків, а львів’ян максимально перевести на дистанційний режим роботи.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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