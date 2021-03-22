Жорсткий карантин у Львові продовжили

У Львові карантинні обмеження продовжили до 4 квітня. Відповідне рішення 22 березня прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня.

«За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Він прогнозує, що хвиля коронавірусної епідемії у Львові триватиме два тижні.

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Нагадаємо, з 19 березня у Львові діє посилений карантин. Планувалося, що він діятиме до 28 березня. Під час карантину припинили роботу заклади культури, ТРЦ, ресторани та кафе працюють на виніс, а масові заходи переносять. Школярі навчаються дистанційно.

Зазначимо, на території усієї області також рекомендували посилити карантин на території усієї області щонайменше до 29 березня.

У Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок.

В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Також у Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 937 нових інфікувань.

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