Закриття фітнес-клубів і робота з дому: Львів готується до посилення карантину

Міська комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львові: під забороною опиниться робота спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. Обмеження введуть й щодо ринків. Також роботодавців закликають максимально переводити працівників на дистанційний режим роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У вівторок, 23 березня, у мерії засідав міський штаб боротьби з Covid-19, який рекомендував міській комісії ТЕБ і НС посилити карантин уже з 24 березня.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, у Львові збираються обмежити роботу ринків, перевести учнів молодших класів на онлайн-навчання, а також максимально перевести львів’ян на дистанційну форму роботи. На такий режим переходить Львівська міська рада та всі підпорядковані їй структури.

«Що стосується спортивних та фітнес-залів, басейнів, то у зв’язку з новими обмеженнями, що вступають у дію від завтра, вони мають свою діяльність тимчасово призупинити. Якщо говорити про перукарні чи салони краси, то вони можу працювати за попереднім записом. Ці всі рішення необхідні для зменшення комунікації між людьми. Всі вони діятимуть до 4 квітня», – розповів Андрій Москаленко.

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На засіданні штабу визначили, що робота садочків не змінюється, вони працюватимуть й надалі, однак обмеженому режимі.

Зазначимо, що рішення про такі посилення карантину до 4 квітня ще має прийняти міська комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на посилений карантин із 19 березня. Він триватиме протягом двох тижнів – до 4 квітня.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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