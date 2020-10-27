56% ліжок у стаціонарах Львівщини мають доступ до кисневих точок. А має бути мінімум 80%

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її. Про це повідомляє Львівський портал.

Очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис каже, що стаціонари області забезпечені кисневими концентраторами на 56%. Тобто доступ до кисневих точок мають 1600 лікарняних ліжок.

Натомість Міністерство охорони здоров’я визначило, що рівень доступу стаціонарів до кисневих концентраторів має становити щонайменше 80%.

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«Забезпечення ліжок киснем є у пріоритеті. На це нам надана державна субвенція, кошти вже надійшли, роботи розпочато, аби максимально забезпечити наші стаціонари кисневою мережею. У нас є завдання від МОЗ, щоб цей показник був не меншим від 80%», – зауважує Орест Чемерис.

Водночас посадовець запевняє, що пацієнтів, яким у стаціонарах Львівщини бракує доступу до кисневих точок, наразі немає. При цьому лікарні області заповнені хворими на коронавірус на 57%.

«Всі пацієнти у стаціонарах мають у достатньому об’ємі доступ до кисневих концентраторів», – наголошує Орест Чемерис.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Зазначимо, що у Львові оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19. Вартість одного становить орієнтовно 40 тисяч грн. Із придбаних кисневих точок планують формувати фонд швидкого реагування для людей, які лікуються вдома.

При цьому Орест Чемерис підкреслив, що хворі на коронавірус, які потребують кисневої терапії, мають бути госпіталізовані, а не лікуватися вдома.

Нагадаємо, через ріст кількості госпіталізованих із COVID-19 у мерії Львова нещодавно пообіцяли збільшити кількість ліжкомісць та кисневих концентраторів у міських лікарнях.

Із початком пандемії коронавірусу на Львівщині визначили чотири опорні лікарні для пацієнтів із COCID-19, згодом до цього списку додали ще чотири медзаклади. У червні хворих або з підозрою на коронавірус почала приймати ще й лікарня у місті Рудки. А наприкінці червня у ЛОДА визначили ще 13 лікарень під потреби COVID-19.

Додамо, що станом на 27 жовтня коронавірус підтвердили у 28 086 жителів Львівської області. За добу виявили 478 нових хворих, 14 осіб померли.