Ще чотири лікарні на Львівщині прийматимуть хворих на COVID-19

На Львівщині фіксують збільшення кількості хворих на COVID-19 . У зв’язку з цим 16 травня залучили ще чотири лікарні другої лінії до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

До лікування хворих з коронавірусною інфекцією з 16 травня долучились Кам’янко-Бузька та Сокальська центральні районні лікарні, а також Стебницька та Стрийська міські лікарні.

«У медичних закладах першої лінії, які зараз надають медичну допомогу хворим з COVID-19, є місця для госпіталізації, проте ми мусимо мати резерв для прийому хворих з важким перебігом захворювання», – уточнив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Орест Чемерис.

Нагадаємо, раніше у Львівській ОДА визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. До них належать: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я.

Станом на ранок 18 травня Львівщині підтверджено 1066 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу зафіксовано 47 нових інфікувань. Коронавірус у області забрав життя 30 людей. Зокрема, про три летальні випадки стало відомо вчора. Натомість 206 пацієнтів одужало.