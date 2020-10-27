Стаціонари Львівщини заповнені хворими на коронавірус на 57%

Станом на вівторок, 27 жовтня, у лікарнях на Львівщині перебувають 1663 хворих на COVID-19. Найбільша завантаженість – у лікарні швидкої допомоги, Винниківському госпіталі, обласній інфекційній лікарні та Центрі легеневого здоров’я. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними обласного центру громадського здоров’я, у лікарнях Львівщини зараз перебувають 1663 пацієнти із коронавірусом:

239 хворих – у Львівській лікарні швидкої допомоги;

194 хворих – у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих;

173 хворих – у Львівській обласній інфекційній лікарні;

167 хворих – в Центрі легеневого здоров’я;

124 хворих – у Стрийській міській лікарні;

115 хворих – в Стебницькій міській лікарні;

97 хворих – у 8-ій міській лікарні Львова;

80 хворих – у 1-ій міській лікарні Львова,

62 хворих – у Кам’янка-Бузькій центральній райлікарні;

55 хворих – у Рудківській лікарні;

51 хворий – у Сокальській центральній райлікарні;

51 хворий – у Жидачівській центральній райлікарні;

45 хворих – у Жовківській центральній райлікарні;

42 хворих – в обласній клінічній лікарні;

40 хворих – у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи;

38 хворих – у Самбірській центральній райлікарні;

36 хворих – у Буській центральній райлікарні;

28 хворих – у Пустомитівській центральній райлікарні;

15 хворих – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ»;

9 хворих – 1-му пологовому будинку м. Львова.

Серед усіх 1663 госпіталізованих із коронавірусом 138 осіб перебувають у реанімації, 39 пацієнтів під’єднані до апаратів ШВЛ.

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Протягом понеділка, 26 жовтня, із підозрою на COVID-19 госпіталізували 138 мешканців Львівщини, а на самоізоляцію скерували 1502 людини.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, у відсотковому співвідношенні завантаженість лікарень Львівщини зараз становить 57,2%.

Зазначимо, що станом на початок жовтня лікарні Львівської області були завантажені на 48-49%.

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан».

У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

Нагадаємо, із початком пандемії коронавірусу на Львівщині визначили чотири опорні лікарні для пацієнтів із COCID-19, згодом до цього списку додали ще чотири медзаклади.

У червні хворих або з підозрою на коронавірус почала приймати ще й лікарня у місті Рудки. А наприкінці червня у ЛОДА визначили ще 13 лікарень під потреби COVID-19.

Додамо, що станом на 27 жовтня коронавірус підтвердили у 28 086 жителів Львівської області. За добу виявили 478 нових хворих, 14 осіб померли.

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