На Львівщині ще одна лікарня почала приймати пацієнтів з підозрою на COVID-19

У п’ятницю, 12 червня, лікарня у місті Рудки розпочала приймати пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Відтак у районах Львівщини тепер є п’ять лікарень, які приймають таких пацієнтів. Про це 15 червня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«У п’ятницю, 12 червня, НКП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради розпочала приймати хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Отож, у нас в районах у нас є 5 лікарень, які приймають таких пацієнтів», – повідомив Орест Чемерис.

Окрім того, він зауважив, що упродовж тижня на Львівщині погіршилась епідситуація та збільшилась кількість пацієнтів, які звертаються у стаціонари.

Як повідомляв Львівський портал, спочатку Львівській ОДА визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. До них належать: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я.

Згодом через збільшення кількості хворих на COVID-19 в області залучили ще чотири лікарні другої лінії до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Як відомо, станом на 15 червня на Львівщині зафіксовано 2933 випадки інфікування коронавірусом. Із них за останню добу – 136.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.