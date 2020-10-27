У Львові збирають кошти на кисневі концентратори для хворих на COVID

Благодійний фонд «Крила надії» оголосив терміновий збір коштів на кисневі концентратори для хворих на коронавірусну інфекцію. Про це благодійний фонд інформує на своїй сторінці у Facebook.

«Через стрімке зростання кількості хворих на ковід маємо багато запитів на кисневі концентратори, як від наших підопічних, так і лікарень. Хворих більшає, кисневих точок не вистачає! Зараз у нашому розпорядженні лише один концентратор на всіх (і він вже зарезервований під пацієнта), ще на п‘ять очікуємо. І це наразі все. За нашими підрахунками та з досвіду Києва і Одеси, на майже мільйонний Львів і майже тримільйонну область потрібен мінімальний резерв із 30-ти концентраторів (вартість одного +/- 40 тис.грн.)», – йдеться у повідомленні.

Також у благодійному фонді починають формувати фонд швидкого реагування з кисневих концентраторів для людей, які залишаються вдома.

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«Концентратори будуть видаватися пацієнтам з медично обґрунтованою потребою, в порядку живої черги, в тимчасове користування, виключно на час потреби», – додають благодійники.

Реквізити для переказів:

картковий рахунок 5169330511367333 (Ліпська Н.С. карта фонду)

р/р для юр. осіб і тих, у кого рахунки не в Приватбанку

UA733052990000026007011001168 код ЄДРПОУ/ІПН 35620901 БФ «Крила надії»

призначення платежу «Дихай Живи»

Звіт по збору тут: https://bit.ly/31LahqF

Додамо, у Львівській міській раді обіцяли через ріст випадків госпіталізації хворих на коронавірус збільшувати кількість ліжкомісць та кисневих концентраторів.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

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