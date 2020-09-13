Львів’янам пропонують купити абонемент на проїзд електротранспортом та прокатними самокатами

У рамках Європейського тижня мобільності львів’янам з 14 до 22 вересня львів’яни та гості міста матимуть можливість придбати мультимодальний квиток за 125 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснюють у мерії, це 7-денний абонемент на проїзд у трамваях, тролейбусах. Також разом із цим додатково отримають промокод на користування сервісами прокатів Некстбайк Україна і електросамокатів E-wings.

Львів щорічно долучається до Європейського тижня мобільності – загальноєвропейської ініціативи, спрямованої на поліпшення навколишнього природного середовища та умов життя в громадах. Гаслом Європейського тижня мобільності – 2020 є «Пересування без шкоди для довкілля!», яке спонукає громаду замислитися над тим, як транспорт впливає на якість міського повітря.

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Отож, придбати єдиний тижневий абонемент на проїзд у електротранспорті, з промокодами до сервісів, можна на сайті: https://tickets.lvivelectrotrans.com.ua/

«Квиток один із цікавих інструментів промоції. Не кожному хочеться розбиратись з самокатом, як його взяти на прокат, чи з велосипедом. А тут створюється універсальний квиток, який буде діяти сім днів. Він коштує всього 125 грн. У мешканців буде певна кількість хвилин на самокат, на велосипед. Вони зможуть усім цим користуватись, коли їм зручно. Така акція діятиме протягом семи днів, аби люди могли спробувати та проекспериментувати, наскільки це зручно. Дуже важливим є те, що мешканці зможуть користуватись за цим квитком трамваями та тролейбусами без обмежень», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури розповів Андрій Білий.

Як раніше писав Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року. Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

У листопаді 2019-го Андрій Садовий визнав, що процес введення е-квитка затягується і назвав причину цього.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще у грудні 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

Впровадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, тому він запрацює не раніше ніж восени 2021 року. Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його введення планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.