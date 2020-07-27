В Україні поменшало хворих на коронавірус медиків, – МОЗ

В Україні продовжує знижуватися кількість медиків, які хворіють на коронавірус. Наразі вони становлять 6% від усіх хворих, тоді як на початку епідемії кількість хворих медиків становила 20%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський потал.

«На початку квітня відсоток випадків захворювання медичних працівників на COVID-19 складав 20%. За останні 4 місяці МОЗ кардинально змінив ситуацію, і нині відсоток хворих медиків складає 6-7% і постійно знижується», – заявив Максим Степанов.

Також міністр додав, що це сталося внаслідок забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та налагодження правил інфекційного контролю.

Нагадаємо, раніше медикам на Львівщині ЛОДА обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Як писав Львівський портал, 28 травня усім медикам Львова, які захворіють на коронавірус, у мерії пообіцяли виплачувати по 100 000 грн допомоги.

Зазначимо, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медпрацівникам. Із детальним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.

Також в області запустили програму страхування медиків на випадок захворювання коронавірусом.

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