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Зеленський підписав закон про скасовування ДПА для випускників шкіл

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє учнів 11-х класів від обов’язкової державної підсумкової атестації. Проте закон не скасовує зовнішнє незалежне оцінювання. Про це інформує Офіс президента.

 

Як зазначають в Офісі президента, закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти

Таким чином випускники шкіл, які в цьому році не планували вступати до закладів вищої освіти України, можуть отримати атестат без складання ЗНО.

Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання у закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА.  Зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідну для вступу до закладів вищої освіти України.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування й відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Зазначимо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.

Також ми повідомляли, що Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

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