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Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО

Вероніка РОЙ

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Цьогоріч пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак терміни як пробного ЗНО, так і основної сесії тестування значно змістилися. Зокрема, пробне ЗНО абітурієнти складатимуть 15 та 17 червня, а основна сесія стартуватиме вже з 25 червня. Також до тестування допускатимуться особи з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.  У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти розповіли, як на Львівщині проходитиме тестування в умовах пандемії.

Пробне ЗНО

Перед написання ЗНО абітурієнти матимуть змогу випробувати свої сили у пробному тестування. Так, 15 червня відбуватиметься тестування з української мови та літератури, а  з інших навчальних предметів – 17 червня.

«Ми пробне тестування проводили навесні, коли були канікули. Втім цьогоріч карантин вніс свої корективи. На інформаційних сторінках учасників розміщені запрошення-перепустки, де написана дата та місце проведення пробного ЗНО. Єдине, що з 1 червня ці запрошення будуть змінені: до них додадуть пам’ятку щодо епідеміологічної ситуації. Місце проведення там не зміниться», – розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

  • паспорта (свідоцтва про народження);
  • запрошення-перепустки;
  • засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Також у ЛРЦОЯО рекомендують мати з собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Лариса Середяк розповіла, що у пунктах тестування все ж зможуть забезпечити масках частину учасників, котрі їх забули.

Основна сесія ЗНО

У 2020 році на Львівщині на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 26 тисяч учасників – це випускники шкіл, студенти коледжів, учні системи провтехосвіти, а також випускники минулих років. Цьогоріч основна сесія ЗНО розпочнеться з 24 червня. У цей день абітурієнти складатимуть математику. А останнє тестування відбудеться 17 липня: тоді відбуватиметься ЗНО з хімії. З детальним графіком проведення тестування можна ознайомитися тут.

Лариса Середяк наголошує, що учасники, котрі візьмуть участь в основній сесії ЗНО, обов’язково мають мати із собою оригінал сертифікату. За її словами, зараз у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти є кілька ящиків з сертифікатами, які повернулися із пошти як не забрані. Тому вона наголошує не забувати про цей документ.

«Ми відсилаємо рекомендованим листом сертифікати, а люди напевно думають, що їм їх мають принести додому. Є сертифікати, які не забрали заклади освіти, бо почався карантин. Також важливо перевірити у сертифікаті правильність написання прізвища, ім’я, по-батькові та паспортних даних чи даних з свідоцтва про народження, за яким проходила реєстрація. Якщо людина втратила сертифікат, то на сайті Львівського регіонального центру є дублікати сертифікатів. Ми їх виготовляємо та надсилаємо поштою. Тому ще раз наголошую, що без оригіналу сертифікату у пункт тестування не впустять!», – каже директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Окрім сертифікату, абітурієнту необхідно мати:

  • паспорт;
  • запрошення-перепустку, яку можна завантажити до 4 червня на інформаційній сторінці кожного з учасників;
  • чорні гелеві ручки;
  • засоби індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

У Міністерстві освіти і науки раніше інформували, що перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких:

  • температура тіла становитиме не більше 37,2 С;
  • будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб: кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість;
  • буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот.

Лариса Середяк каже, що аудиторії у пунктах тестувань для проведення ЗНО на Львівщині підібрані великі, у кожній з яких перебуватиме не більше 15 людей.

«Відстань між учнями буде 1,2 метри, кімнати обов’язково провітрюватимуть. Під час тестування, за сприятливої погоди, можна буде відкривати вікна. Лише на час проведення аудіювання з іноземних мов вікна в аудиторіях мають бути закриті, щоб добре було чути тексти», – розповіла вона.

Крім цього, як повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОДА, в області будуть задіяні 326 автобусів, котрі здійснять 1667 рейсів для того, аби завести учнів з області у пункти тестування. Мова йде про абітурієнтів, котрі живуть у віддалених районах області, та, у зв’язку з карантином, не зможуть добратися у пункт тестування.

«Найбільш масовим буде тестування з української мови та літератури, на другому місці – історія України, математика та англійська мова. Пункти тестування будуть у кожному районному центрі. Але, наприклад, пункти тестування, де проходитиме ЗНО з іспанської мови, німецької мови чи французької мови, розміщуватимуться у Львові. Відтак на нього треба буде приїхати і учасникам тестування з районів області. Якщо абітурієнту, який далеко проживає, потрібно переночувати, то департамент освіти у науки Львівської ОДА може надати таку можливість в інтернатній установі», – каже Лариса Середяк.

Додаткова сесія ЗНО

Також із 25 травня до 9 червня для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого-24 березня.

«Вчора стартувала додаткова сесія для тих людей, які, наприклад, перебували в ООС чи на підконтрольній території та не змогли зареєструватися на основну сесію. Також можуть взяти участь у додатковій сесії і ті, хто через карантин не змогли зареєструватися у визначені терміни», – зазначає директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Для реєстрації на додаткову сесію ЗНО треба зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, де є програма реєстрації: заповнити реєстраційну карту, видрукувати її, наклеїти дві фотокартки, додати ксерокопію паспорта, а для випускників минулих років засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту. Потім цей весь пакет документів необхідно відправити у Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Детальніше про це можна дізнатися тут.

Вступ у магістратуру

До 5 червня на базі закладів вищої освіти триває реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у магістратуру. Деталі реєстрації – тут.

Перший іспит для вступу у магістратуру мають провести вже 1 липня.

«1 липня буде проведено єдиний вступний іспит з іноземних мов. Ми очікуємо дуже велику кількість учасників. Тому що багато факультетів проходитимуть вступний іспит з іноземної мови через систему ЗНО. А 3 липня буде проведено іспит з правознавства», – додала Лариса Середяк.

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