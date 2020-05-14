56 інфікованих COVID-19 працівників «швидкої» у Львові: керівник лікарні каже, що цей процес був неминучим

Генеральний директор клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук розповів про ситуацію із захворілими 56 медиками , які інфікувалися коронавірусом протягом трьох тижнів.

За його словами, серед них – молодші медичні сестри, медичні сестри і лікарі.

«Це пов’язано з тим, що вони лікували велику кількість пацієнтів, яких привозять до нас зі Львова і Львівської області. Адже зараз ми єдина ургентна лікарня, яка цілодобово приймає пацієнтів: щодня в нас близько 600−650 пацієнтів, і це інфаркти, інсульти, шлунково-кишкові кровотечі, і частина з цих пацієнтів мають коронавірус. Але так, як вони поступають в невідкладному стані, то ми повинні їм допомогти, незважаючи на те, що вони можуть мати коронавірус. Тому, на жаль, наші медичні працівники також інфікуються», – цитує Олега Самчука пресслужба Львівської міської ради.

При цьому директор клінічної лікарні швидкої медичної допомоги додав, що деякі з них вже одужали й повернулись до роботи.

«Ці 56 працівників захворіли впродовж останніх трьох тижнів. Але вже є медичні працівники, які пролікувались і одужали, тому виходять на роботу. Цей процес насправді неминучий, і медичні працівники будуть хворіти, це прогнозовано. Тому що вони несуть важку нішу, лікуючи в цей час пацієнтів з коронавірусом і допомагаючи хворим. Ці захворілі працівники – з різних відділень лікарні, і слід розуміти, що частина з них захворіла від пацієнтів, які перебували в лікарні, а частина захворіла, контактуючи по місту з іншими пацієнтами, які мали коронавірус, тому що послаблення карантинних заходів призвело до збільшення захворілих», – зазначив Олег Самчук.

Також він зазначив, що у лікарні працює близько 2 тисяч працівників, які надають допомогу по різних напрямках. І з першого дня введення карантинних заходів по Україні, медичні працівники установи працюють у вахтовому режимі: половина перебуває вдома, а інша – на роботі, і потім через 14 днів вони змінюються.

«Лікарня постійно перебуває в режимі посиленого санітарно-епідеміологічного контролю: постійно обробляється дезинфікуючими засобами, окроплюються стіни, несучі поверхні тощо, також постійно медичним працівникам видаються засоби індивідуального захисту, за що ми вдячні міській раді, депутатам і благодійникам, які виділили на це кошти, і ці засоби ми постійно оновлюємо», – пояснив Олег Самчук.

Також він зауважив, що пандемія коронавірусу є по всій Україні, тож в багатьох лікарнях медичні працівники теж, на жаль, інфікуються цією недугою, й лікарні швидкої допомоги – не виняток.

«Ми довго трималися, але цей процес неминучий. Тому велика шана нашим медичним працівникам, які в цей складний час працюють для пацієнтів. Також велике прохання до депутатів міської ради прийняти рішення виділити кошти на підвищення заробітних плат медичним сестрам, санітаркам і лікарям. Зараз кількість операцій зросла втричі, ми лікуємо величезну кількість людей, які мають ургентну патологію», – додав генеральний директор міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 14 травня коронавірусом у Львові заразилася вже сотня медиків. Більше ніж половина із них – це працівники лікарні швидкої допомоги.

Нещодавно для медиків на Львівщині запустили страхування.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Як писав Львівський портал, це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати по 10 000 грн працівникам обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарям обласної інфекційної лікарні.