Боротьба з COVID-19 на Львівщині: що найбільше потребує госпіталь у Винниках?

Львівщина продовжує боротьбу з коронавірусною інфекцією. У медичні закуповують необхідне обладнання та захист для лікарів. Втім небайдужих закликають долучитися до забезпечення медустанов усім необхідним. Відтак у Львівській обласній раді розповіла, що зараз потребує найбільше Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи у Винниках, передає Львівський портал.

За даними облради, госпіталь у Винниках станом на сьогодні має найбільшу необхідність в:

медичних функціональних ліжках для відділення інтенсивної терапії – 6 шт.;

безконтактних термометрах – 5 шт.;

автоматичних апаратах для вимірювання артеріального тиску – 5 шт.;

кисневих концентраторах – 4 шт.;

засобах індивідуального захисту – 3500 шт. на два тижні;

манометрах для 70 точок доступу до кисню;

зволожувачах кисню – 70 шт.;

ротаметрах кисню – 70 шт.

З питань надання допомоги можна звертатися до відповідальної особи – Сав’юка Андрія Петровича за тел.: 067 722 58 63.

Зазначимо, госпіталь у Винниках визначений для першої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Він вже готовий до прийому пацієнтів.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.