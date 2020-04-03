Суд знову продовжив зобов’язання Дубневичу

Народному депутату України, підозрюваному у заволодінні державними коштами у сумі понад 93 млн гривень, продовжено обов’язки до 29 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними відомства, Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання, підозрюваного привласненні, майна шляхом зловживання службовим становищем.

Строк дії обов’язків визначено в межах строку досудового розслідування – до 29 квітня 2020 року.

Як відомо, підозрюваний зобов’язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, за версією слідства, Ярослав Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення згідно матеріалів експертизи становили понад 93 млн грн.

У лютому Ярославу Дубневичу, продовжували зобов’язання до 5 квітня.

Як відомо, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.

8 листопада 2019 року Дубневич вийшов із СІЗО під 100 мільйонів гривень застави.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.