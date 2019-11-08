Дубневич вийшов із СІЗО

Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор. Про це повідомив його адвокат Станіслав Пелюк, передає УП. WordPress Slideshow

За словами юриста, це сталося близько 17:00 у п’ятницю.

Він повідомив, що гроші на заставу частково зібрав сам нардеп, а решту допомогли заплатити родичі і знайомі. Хто і яку частку давав, адвокат не уточнив.

Станіслав Пелюк додав, що замість необхідних 90 було внесено 100 мільйонів гривень застави, оскільки таку суму визначив перший суд. І тепер адвокат збирається забрати зайві 10 млн назад. Для цього він у понеділок, 11 листопада, подасть до Вищого антикорсуду відповідні документи.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.