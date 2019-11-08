Дубневич вийшов із СІЗО

Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор. Про це повідомив його адвокат Станіслав Пелюк, передає УП.
За словами юриста, це сталося близько 17:00 у п’ятницю.
Він повідомив, що гроші на заставу частково зібрав сам нардеп, а решту допомогли заплатити родичі і знайомі. Хто і яку частку давав, адвокат не уточнив.
Станіслав Пелюк додав, що замість необхідних 90 було внесено 100 мільйонів гривень застави, оскільки таку суму визначив перший суд. І тепер адвокат збирається забрати зайві 10 млн назад. Для цього він у понеділок, 11 листопада, подасть до Вищого антикорсуду відповідні документи.
Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.
Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.
Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.
Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.
Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.
Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.
Ольга Денисяка