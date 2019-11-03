«Де я знайду 100 мільйонів?». Дубневич прокоментував заставу, яку йому визначив суд

Нардеп Ярослав Дубневич прокоментував заставу у 100 мільйонів гривень, яку своїм рішенням призначив Вищий антикорупційний суд у суботу, 2 листопада. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

«Здивувало, бо рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів», –заявив депутат.

Дубневич заявив, що незадоволений рішенням, тому що завелика застава. Також він планує подавати апеляцію.

«Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО», – сказав Ярослав Дубневич.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) 2 ноября 2019 г.

За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам’яті, коли суд обрав заставу більше, ніж просили.

Як повідомляв Львівський портал, Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції.

31 жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.