Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Дубневича

Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена депутатської групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича. За зняття депутатської недоторканності з Дубневича проголосувало 332 нардепи. Згоду на затримання підтримав 241 депутат, а згоду на тримання під вартою надало 229 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Відповідне подання на Ярослава Дубневича до ВРУ надійшло від генерального прокурора України Руслана Рябошабки.

За його словами на Дубневича є три подання, що включає і взяття під варту.

«Я підтримав клопотання НАБУ та САП щодо внесення до парламенту трьох подань про зняття депутатської недоторканості, затримання та застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо народного депутата Ярослава Дубневича. На думку слідства, Ярослав Дубневич, будучи народним депутатом 7-го та 8-го скликання, обіймаючи посаду голови комітету ВРУ з питань транспорту, був добре обізнаним із фінансовим станом ПАТ «Укрзалізниці» її потребах при дерзакупівлях. Маючи повний контроль над двома суб’єктами врядування, зокрема над тим, який виробляв стрілочні переводи і над тим суб’єктом, який ці запчастини закупляв, організував схему за якою ці дві компанії, одна з яких підконтрольна депутату, отримали незаконний дохід і нанесли державі 93 мільйони гривень збетків. Дубневич будучи нардепом, маючи можливість впливати на процеси у цих компаніях, що підтверджено стенограмами засідань і показами свідків, призначив двох своїх помічників керівниками згаданих суб’єктів, які виробляли та закупляли стрілочні переводи один в одних. Мова про Сергій Тараненка – директора ТАТ «Дніпропетровського стрілочного заводу», який продавав запчастини та Едуарда Пушкаренка – першого заступника директора, Філії «Центру забезпечення виробництва» «Української залізниці, яке й закупляло ці запчастини для залізниці», – повідомив Руслан Рябошабка.

Він також розповів, що попереднє розслідування щодо 8-ми фігурантів схеми з відмивання бюджетних коштів, уже завершено. Після того, як вони ознайомляться із матеріалами справи усі докази буде передано до суду.

«У тому числі у нас є всі докази, щоб притягнути до відповідальності і народного депутата Ярослвава Дубневича… Він лобіював виділення державних коштів на закупівлю комплектуючих для «Укрзалізниці» у підконтрольних йому підприємствах. Колишнє керівництво Мінінфраструктури також підтвердило той факт, що Ярослав Ддубневич впливав на хід справи через підконтрольних йому службових осіб. Компанія КРТ Дубневича , бенефіціаром якої він є, присвоїла 86 мільйонів гривень бюджетних коштів… Усі державні збитки доведені судовою експертизою і ми вважаємо, що це є всі докази для притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності та арешту», – повідомив з трибуни парламенту генпрокурор Рябошапка.

У свою чергу Ярослав Дубневич у свій захист відповів, що звинувачення безпідставні, бо він не скоював злочинів про які повідомив генпрокурор Рябошабка.

«На моє переконання звинувачення звучать абсурдно… У висновках профільного комітету з питань регламенту, які надали депутатам перед голосуванням, відсутня складова злочину через необгрунтованість подання і відсутності доказів вини… У цій справі я бачу винятково політичне підґрунтя… Обґрунтована підозра передбачає наявність фактів… Натомість подання насиджене твердженнями. Я не скоював того у чому мене звинуватили. Усе звинувачення побудовано лише на припущеннях… Усі ризики мого переховування є безпідставними, бо я не маю наміру переховуватися. Я доведу свою невинуватість у встановленому законом порядку…», – повідомив він.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року правоохоронці почали обшуки у маєтку брата екснародного депутата Богдана Дубневича у селі Зубра, що біля Львова. 30 жовтня Комітет Ради підтримав зняття недоторканності з Ярослава Дубневича.

17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав та направив у парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. За даними слідства, депутат завдав шкоди державі на 93 мільйони 277 тисяч гривень.

Раніше Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Водночас на весні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.

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