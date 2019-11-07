Апеляційний суд взяв під варту Ярослава Дубневича з можливістю застави у 90 мільйонів гривень

Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень. Про це Hromadske повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

За словами адвоката, заставу Дубневич може внести протягом двох місяців, до 31 грудня 2019 року. Втім, за словами прокурора, на даний час депутат вже вніс за скасованою ухвалою 50 мільйонів гривень. Вони будуть повернені, після чого мають внести 90 мільйонів за новою ухвалою.

«У цілому нова ухвала відповідає нашій позиції, попри меншу суму застави (прокуратура просила 93 млн — ред.). Можливо, те, що я навів нові докази в засіданні, стало підставою такого рішення», — сказав прокурор САП Віталій Прокопенко.

На засіданні прокурор наголосив на тому, що в день оголошення підозри, Дубневич переоформив одну з підконтрольних йому фірм на свого сина.

Також, за словами самого Дубневича, він очікував, що сума застави буде зменшена.

Захист Дубневича клопотав про скасування рішення суду першої інстанції, котрий постановив Дубневичу заставу у 100 млн грн. Прокурор просив у суду попередньо озвучений запобіжний захід у вигляді застави у 93 мільйони.

Як інформує РБК-Україна, Ярослав Дубневич був узятий під варту в будівлі суду і відправлений у СІЗО.

Нагадаємо, 50-річного Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції.

31 жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.