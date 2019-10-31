Арешт Дубневича: Як голосували нардепи із Львівщини

Зняття недоторканості із нардепа Ярослава Дубневича підтримало 26 із 31 народних депутатів від Львівщини, а згоду на арешт надало лише 12-ть із них, такі дані поіменного голосування системи Рада, передає кореспондент Львівського порталу.

Згоду на зняття депутатської недоторканості і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича надало 332 народних обранців, серед них було 26 нардепів з Львівщини.

Зокрема, за зняття недоторканності з Ярослава Дубневича проголосувало 26 із 31 нардепа з Львівщини. У тому числі сам Дубневич.

Підтримали це рішення у Парламенті усі дев’ять представників партії «Слуга народу»: Андрій Герус, Святослав Юраш, Ірина Верещук, Мар’ян Заблоцький, Євген Петруняк, Ростислав Тістик, Остап Шипайло, Орест Саламаха (округ №121), Юрій Камельчук (округ №124). 7 представників «Європейської Солідарності», у фракції якої ще минулого скликання був Ярослав Дубневич: Андрій Парубій, Софія Федина, Олег Синютка, Микола Величкович, Микола Княжицький (округ №116), Михайло Бондар (округ №119), Андрій Лопушанський (округ №125). 5-ть представників партії «Голос»: Святослав Вакарчук, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Ярослав Рущишин (округ №117), Галина Васильченко (округ №118). Обидва представники «Батьківщини» – Олена Кондратюк та Михайло Цимбалюк. Два представника депутатської групи «За майбутнє» – Тарас Батенко (округ №123), і сам Ярослав Дубневич (округ №120), а також позафракційний представник «Самопомочі» Павло Бакунець (округ №122).

Утрималися: Тарас Козак та Юрій Загородній, обоє із опозиційної платформи «За життя».

Не голосував за це рішення позафракційний депутат Андрій Кіт (округ №126).

Водночас Степан Кубів (Європейська солідарність ) та Наталія Піпа (округ №115), були відсутніми.

«За» надання згоди на затримання народного депутата України Ярослава Дубневича проголосувало 241 нардепів, і лише 13 із 31 представника Львівщини.

Зокрема це подання підтримало 8 представників фракції «Слуга народу»: Андрій Герус, Святослав Юраш, Ірина Верещук, Мар’ян Заблоцький, Ростислав Тістик, Остап Шипайло, Орест Саламаха (округ №121) та Юрій Камельчук (округ №124). А також 5-ть представників партії Голос: Святослав Вакарчук, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Ярослав Рущишин (округ №117), Галина Васильченко (округ №118).

Не голосували 7 нардепів Львівщини:

Євген Петруняк зі «Слуги народу»,

Андрій Парубій із «Європейської Солідарності»,

Олег Синютка із «Європейської Солідарності»,

Микола Величкович із «Європейської Солідарності»,

Микола Княжицький із «Європейської Солідарності» (округ №116)

Олена Кондратюк із «Батьківщини»:

Ярослав Дубневич із депутатської групи «За майбутнє»

Утрималися 8 представників Львівщини:

Софія Федина із «Європейської Солідарності»

Михайло Бондар із «Європейської Солідарності» (округ №119),

Тарас Козак із опозиційної платформи «За життя».

Юрій Загородній із опозиційної платформи «За життя».

Тарас Батенко із депутатської груи «За майбутнє» (округ №123)

Андрій Кіт – позафракційний нардеп (округ №126)

Павло Бакунець – позафракційний представник Самопомочі (округ №122).

Андрій Лопушанський із «Європейської Солідарності» (округ №125),

Список відсутніх Степана Степан Кубіва (ЄС) та Наталії Піти (Голос) поповнив нардеп від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк.

«За» надання згоди на арешт Ярослава Дубневича проголосувало 229 нардепів і лише 12 із 31 нардепа від Львівщини.

Зокрема, віддали свій голос за це рішення 7-ро представників «Слуга народу»: Андрій Герус, Святослав Юраш, Ірина Верещук, Мар’ян Заблоцький, Ростислав Тістик, Орест Саламаха (округ №121) та Юрій Камельчук (округ №124). А також 5-ть представників партії Голос: Святослав Вакарчук, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Ярослав Рущишин (округ №117), Галина Васильченко (округ №118).

Не голосували 10 нардепів Львівщини:

Євген Петруняк зі «Слуги народу»,

Остап Шипайло зі «Слуги народу»,

Андрій Парубій із «Європейської Солідарності»,

Олег Синютка із «Європейської Солідарності»,

Микола Величкович із «Європейської Солідарності»,

Микола Княжицький із «Європейської Солідарності» (округ №116)

Андрій Лопушанський із «Європейської Солідарності» (округ №125),

Олена Кондратюк із «Батьківщини»:

Павло Бакунець – позафракційний представник Самопомочі (округ №122).

Ярослав Дубневич із депутатської групи «За майбутнє»

Утрималися 5-ть представників Львівщини:

Софія Федина із «Європейської Солідарності»

Михайло Бондар із «Європейської Солідарності» (округ №119),

Юрій Загородній із опозиційної платформи «За життя».

Тарас Батенко із депутатської груи «За майбутнє» (округ №123)

Андрій Кіт – позафракційний нардеп (округ №126)

Проти проголосував Тарас Козак із опозиційної платформи «За життя».

Відсутні: Степана Степан Кубіва (ЄС) та Наталії Піти (Голос) та Михайло Цимбалюк з «Батьківщини», який голосував за зняття недоторканості.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року правоохоронці почали обшуки у маєтку брата екснародного депутата Богдана Дубневича у селі Зубра, що біля Львова. 30 жовтня Комітет Ради підтримав зняття недоторканності з Ярослава Дубневича.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав та направив у парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. За даними слідства, депутат завдав шкоди державі на 93 мільйони 277 тисяч гривень.

Раніше Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Водночас на весні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.

Фото: УНІАН