Суд вирішив випустити Дубневича під заставу у 100 мільйонів

Народному депутату Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн грн, обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн. Про це йдеться у відповідній ухвалі Вищого Антикорупційного суду від 2 листопада, пише УП.

«У задоволенні клопотання генпрокурора Руслана Рябошапки про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити та застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн».

Внесення застави можливе на спецрахунок протягом дії ухвали суду – 5 днів.

Також на підозрюваного покладено обов’язки прибувати за вимогою до слідчого детектива чи прокурора до суду, повідомляти про зміну свого місця проживання чи місця роботи, утриматися від спілкування щодо обставин кримінального провадження з громадянами, які фігурують у його справі, здати на зберігання свій паспорт громадянина України та паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомляв Львівський портал, Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції.

31 жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.

Фото: УП