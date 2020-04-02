У Львові започаткували COVчег – благодійний проект для подолання викликів пандемії

У Львові започаткували ініціативу для подолання викликів пандемії «COVчег». Благодійна програма надає допомогу людям з підозрою на коронавірус, які не уклали декларацію із сімейним лікарем, гаряче харчування для соціально незахищених людей та психологічна підтримка медиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Проєкт започаткували при Шпиталі Шептицького і реалізують у співпраці із Фундацією Духовного Відродження та благодійниками. Він також поєднав зусилля УГКЦ і представників ПЦУ, Вірменської апостольської церкви, римо-католицької церкви, протестантів та інших.

Волонтер Богдан, який є дияконом лютеранської Церкви, вже кілька днів поспіль на автомобілі розвозить продуктові набори людям, які у час карантину не можуть вийти з осель: це переважно особи старшого віку, чи з інвалідністю. На день, переважно, є до 12 адрес, на які потрібно завести їжу. В один продуктовий набір входить і сніданок, і обід, і вечеря. Працює Богдан у рукавичках, масці, постійно дезінфікує руки. Передає харчі безконтактно.

«Я думаю, що є багато людей, яким зараз потрібна допомога. Коли ти береш, то наповнюєш свою кишеню, чи свої руки, а коли віддаєш — наповнюєш своє серце», – впевнений волонтер Богдан.

Гаряче харчування для потребуючих категорій людей готують на кухнях церковних громад, де й раніше готували харчування для малозабезпечених, а також на кухні Шпиталю Шептицького. Пакунки повністю запаковують до того моменту, коли їх заберуть волонтери.

За словами відповідального за програму Covчег у Львівській Архиєпархії УГКЦ, директора Благодійного фонду Шпиталь Шептицького, отця-доктора Андрія Логіна, адреси за якими розвозять їжу, надає департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.

Також, у рамках програми, медики допомагають людям, які підозрюють у себе коронавірус, але не мають укладених декларацій із сімейним лікарем. Відтак діє телефон, за яким можна звертатися.

«Є номер телефону: 0800 200 112. Лікарі, які приймають дзвінки, роблять певне опитування і ухвалюють рішення, чи можна допомогти людині дистанційно, чи є підстави, щоб поїхати до такого пацієнта і оглянути його у домашніх умовах. Створено групи медиків, які їдуть до таких людей — вони забезпечені необхідними засобами захисту. Але важливо розуміти, що ми не виїжджаємо до кожного пацієнта. Бо є ціла низка питань, які можна вирішити дистанційно», — розповів отець-доктор Андрій Логін.

Ще однією важливою складовою програми є психологічна підтримка медиків, які працюють з особами, у яких підозрюють коронавірус.

«У Шпиталі Шептицького діє Центр психічного здоров’я. Наші фахівці взялися за психологічний супровід, консультування, супервізію медичного персоналу, який працює із інфікованими пацієнтами. Адже лікарі також перебувають в умовах постійного стресу, хвилюються за своїх рідних», — наголосив отець-доктор Андрій Логін.

Реквізити для підтримки:

UA313253210000026008053782769 (євро)

UA553253210000026004053768505 (долар)

UA623253210000026005053758354 (гривня)

Картка Приватбанку 5169332406804990

Контактний телефон 0637244900.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

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Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.