Що дасть масове тестування населення Львівщини на коронавірус: пояснення від ЛОДА

Масове тестування населення Львівської області на коронавірусну інфекції дозволить виявити населені пункти, у яких можливий спалах хвороби. Та у результаті допоможе знизити рівень поширення вірусу. Про це під час брифінгу 31 березня розповів заступник голови Львівської ОДА, керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівщина отримали шість тисяч експрес-тестів, які були надіслані області як гуманітарна допомога. За словами Івана Собка, у зв’язку з цим прийняли рішення використати ті тести для проведення масового тестування на нявність коронавірусу у мешканців, які повернулися з-за кордону, на усій території Львівщини.

«Сьогодні під час засідання штабу ми прийняли рішення затвердити мобільні бригади та забезпечити таке тестування із залученням сімейних лікарів, медиків районних лікарень для того, аби охопити усіх мешканців, які повернулися з-за кордону протягом останніх двох тижнів», – зазначив чиновник.

Він повідомив, що вчора відблося тестування у Пустомитівському районі. Там працювали чотири мобільні бригади і було проведено перших 70 тестувань.

«На щастя, жоден не виявився позитивним. Сьогодні робота продовжувається і до кінця тижня маємо завдання протестувати всіх осіб в області, які вернулися з-за кордону», – інформує Іван Собко.

Крім цього, ЛОДА очікує від IT-кластеру додаткових 20 тисяч експрес-тестів, які використають для проведення тестування на коронавірус для медиків, соціальних працівників та тих категорій службовців і громадян, які мають найбільший ризик у своїй діяльності заразитися вірусом.

«Що нам це дасть? Нам це дозволить бачити, в яких територіях, селищах є позитивні результати тестів, тобто, де може бути поширення вірусу. Таким чином, якщо це буде потрібно, впроваджувати ще білльше карантинних заходів і звичайно зменшити поширення вірусу з-поміж інших людей», – додає Іван Собко.

Нагадаємо, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус з дпомогою експрес-тестів.

Як пояснювали раніше у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Зазначимо, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Відтак вчора два експрес-тести вже дали позитивні результат. Перший випадок виявлено в 56-річної пацієнтки 5-ї лікарні, яка 25 березня поступила з пневмонією. Другий випадок – 50-річна водійка трамваю. 31 березня експрес-тест показав позитивний результат у двох водіїв львівського АТП-1.

Нагадаємо, на Львівщині п’ять людей лікуються від коронавірусу. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала. Коронавірус у неї виявили після повернення із Австрії.

Також COVID-19 в області виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Ще одним хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Крім цього МОЗ повідомило ще одного хворого на коронавірус на Львівщині. Втім у ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого ще не мають.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні.

До слова, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.