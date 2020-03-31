13 померло, вісім одужало. Опубліковані нові дані захворювання на коронавірус

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів на 10.00 підтверджено 549 випадків коронавірусу. Серд них 13 людей померло, а вісім вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

Найбільше хворих у Києві, Чернівецткій та Тернопільській області.

Загалом по Україні випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 36 випадків;

Волинська обл. — 3 випадки;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 107 випадків;

Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 11 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього зафіксовано 13 смертей від COVID-19 в Україні. Загалом 8 людей вже одужали, з них двоє дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку пандемії Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.