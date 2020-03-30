ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині заявили про перший випадок одужання від коронавірусу

Соломія Головіна

|

На Львівщині зафіксували перше одужання від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

 

Як він зазначив, мова йде про 50-річну жінку зі Львова, у якої діагностували COVID-19 після того, я вона повернулась із Німеччини. Пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні.

«Перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні. Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині. Бажаю жінці міцного здоров`я і довгих літ життя!», – наголосив Максим Козицький.

Як повідомляв Львівський портал, станом на зараз у Львівській області з підозрою на коронавірус є 99 людей.

Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Спершу коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...