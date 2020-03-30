На Львівщині заявили про перший випадок одужання від коронавірусу

На Львівщині зафіксували перше одужання від коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як він зазначив, мова йде про 50-річну жінку зі Львова, у якої діагностували COVID-19 після того, я вона повернулась із Німеччини. Пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні.

«Перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні. Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині. Бажаю жінці міцного здоров`я і довгих літ життя!», – наголосив Максим Козицький.

Як повідомляв Львівський портал, станом на зараз у Львівській області з підозрою на коронавірус є 99 людей.

Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Спершу коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.