На Львівщині запрацювали мобільні групи медиків, які тестуватимуть на коронавірус прибулих з-за кордону

На Львівщині розпочали масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у Пустомитівському районі 30 березня розпочали роботу 4 мобільні групи у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, які проведуть експрес-тестування за визначеними маршрутами на території району.

Зазначається, що медичним працівниками провели інструктаж з техніки безпеки, забезпечили усіма засобами індивідуального захисту та транспортними засобами у повному обсязі.

Особами, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення, та сформовано групи ризику поширення інфекції.

Також у ЛОДА повідомили, що подібні робочі групи розпочали тестування і в інших районах Львівщини.

Перелік осіб, які повернулися в Україну, сформовано департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації. Такі списки також передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.

Як інформував Львівський портал, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус. У Львові повідомили, що 30 березня експрес-тестами будуть тестувати на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Загалом на Львівщині коронавірус підозрюють у 99 осіб, у 6 вже діагностовано інфекцію.

В Україні підтверджено уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Нагадаємо, що в Україні оновили алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус. Згідно з цим пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

На території десяти медзакладів Львівщини вже облаштували тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19.