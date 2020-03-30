На Львівщині не знають, хто є шостим хворим на коронавірус

Сьогодні вранці, 30 березня, Міністерство охорони здоров’я подало дані щодо кількості підтверджених в Україні випадків коронавірусу. У повідомленні йшлося про те, що на Львівщині вже виявили шостого хворого на COVID-19. Однак ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого не мають. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Під час брифінгу 30 березня лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко заявила, що знає про повідомлення МОЗ щодо шостого хворого на коронавірус на Львівщині. Однак медики не мають жодної інформації про цього пацієнта.

«За повідомленням МОЗ є інформація про те, що серед пацієнтів, яких обстежувала вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я МОЗ України, є позитивний результат. Але станом на зараз ми не маємо прізвища. Відповідно, ми не можемо сказати, хто ця шоста особа. Але тією шостою особою може бути будь-хто із тих осіб, у кого ми проводили лабораторне дослідження, але ще не отримали результати. Тож як тільки ми будемо мати інформацію, ми її відразу озвучимо», – сказала Наталія Тімко.

Водночас заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут зауважив, що всі позитивні результати ПЛР-тестів установа все одно скеровує на підтвердження в референс-лабораторію, яка розташована у Києві. Однак про шостого хворого на COVID-19 на Львівщині лабораторний центр нічого не знає.

«Наразі жодного офіційного повідомлення з Києва немає. Тому говорити про шостий випадок коронавірусу я зараз не буду… Навіть якщо у нас будуть позитивні результати, ми будемо їх направляти в Київ в референс-лабораторію, яка буде підтверджувати наші дослідження. Це вимагається і нормативними документами, також це вказує на правильність проведення дослідження. Але зауважу, що спеціалісти у нас кваліфіковані і вміють працювати у цьому руслі», – заявив Олег Когут.

У Львівській ОДА теж подають, що станом на ранок 30 березня, в області є п’ять хворих на коронавірусну інфекцію.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 92 людей, 64 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан хворих – середньої важкості, ще четверо перебувають у важкому стані, вони отримують терапію за допомогою кисневої маски.

Коронавірус в області виявили у п’ятьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.