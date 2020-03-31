У двох водіїв маршруток львівського АТП-1 експрес-тести виявили коронавірус

У двох водіїв маршруток АТП-1 31 березня з допомогою експрес-тестів виявили інфікування коронавірусом. Цих людей ізолювали, у них забрали матеріали для проведення ПЛР-тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як уточнили в АТП-1, чоловіки віком 30 та 44 роки. Були прийняті на роботу в березні цього року. Повідомляється, що стан здоров’я в обох був нормальний, вони не мали хвилювань. Наразі всі аналізи скерують на ПЛР-тестування, які вже покажують точний результат.

Станом на 12.00 год. в АТП-1 експрес-тестами вже перевірили 30 водіїв. Тестування триватиме до кінця дня.

Нагадаємо, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Відтак вчора два експрес-тести вже дали позитивні результат. Перший випадок виявлено в 56-річної пацієнтки 5-ї лікарні, яка 25 березня поступила з пневмонією. Другий випадок – 50-річна водійка трамваю.

Таким чином у Львові під час масового тестування з допомогою експрес-тестів коронавірус виявили у чотирьох людей. Наразі усі вони перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, на Львівщині п’ять людей лікуються від коронавірусу. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала. Коронавірус у неї виявили після повернення із Австрії.

Також COVID-19 в області виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Ще одним хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Крім цього МОЗ повідомило ще одного хворого на коронавірус на Львівщині. Втім у ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого ще не мають.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.