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Масове тестування на COVID-19 у Львові: експрес-тест показав позитивний результат у водійки трамвая

Вероніка Рой

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У Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Відтак два експрес-тести вже дали позитивні результати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

 

«Перший випадок виявлено в 56-річної пацієнтки 5-ї лікарні, яка 25 березня поступила з пневмонією. Всі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.

Другий випадок – 50-річна водійка трамваю. В неї жодних симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Тестуємо всіх водіїв», – написав мер Львова.

Наразі аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус. У Львові повідомили, що 30 березня експрес-тестами будуть тестувати на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції. 

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні. У Львові вже шість хворих на COVID-19.

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