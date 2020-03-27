На Львівщині проведуть масове тестування населення на коронавірус

З середини наступного тижня на Львівщині розпочнуть масового тестувати населення на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Масове тестування населення на коронавірус запускає Львівська ОДА спільно з ІТ Кластером.

За словами голови ЛОДА Максима Козицького, першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону, або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

«Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль, просте, я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців», – зазначає голова ОДА.

Як зазначає СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський, поширення вірусу – це проблема, яка стосується кожного з нас. Відтак вони вирішили запустити «United for health».

«Першим пріоритетом проєкту United for health є запуск масового тестування населення та збір даних, адже саме дані про хворих дадуть нам можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру, тощо. Тому співпраця з Львівською облдержадміністрацією є наступним нашим кроком у реалізації проєкту», – додає Степан Веселовський.

Зазначимо, що станом на ранок 27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили