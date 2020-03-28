На Львівщині ще двоє людей захворіли на коронавірус

У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання на коронавірус. COVID-19 підтвердили у 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Пацієнти – 50-річний чоловік та 16-річний хлопець. За результатами тесту – у хворих позитивні результати», – йдеться в повідомленні.

Також наголосили, що в обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Наразі пацієнти перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Зазначимо, що загалом в області зараз є 103 хворих із підозрою коронавірус. Із них 51 людина перебуває в інфекційній лікарні, 62 – на самоізоляції.

В Україні загалом підтвердили уже 310 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.