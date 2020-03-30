У Львівській області коронавірус підозрюють вже у 112 осіб

На Львівщині у період з 17:00 год. по 22:30 год. з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 28 осіб. Загалом з підозрою на коронавірус є 112 осіб. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львова, Дрогобича, Самбора, Пустомитівського, Миколаївського та Золочівського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 46 осіб.

На самоізоляції знаходяться 109 осіб. За увесь час виписано – 77 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 232 людини.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 120 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

«У п’яти пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», – інформують у ЛОДА.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 17:00 год. у Львівській області було зафіксовано 99 підозр на коронавірус.

Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

Також зазначимо, що 30 березня у області розпочали масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні оновили алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус. Згідно з цим пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

На території десяти медзакладів Львівщини вже облаштували тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19.

Загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 548 випадків COVID-19 та 13 смертей.