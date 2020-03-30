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Коронавірус в Україні: понад пів тисячі хворих та 13 смертей 

Соломія Головіна

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Станом на 22:00 год. 30 березня в Україні вже підтверджено 548 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 548 випадків COVID-19.

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Усього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 30 березня в Україні було зафіксовано 480 хворих на коронавірус та 11 летальних випадків.

Що стосується Львівщини, то за останніми даними у області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Діагностували коронавірусну інфекцію вже у 6 людей. При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

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