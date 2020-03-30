На Львівщині облаштували десять наметів для сортування хворих на коронавірус

На території медзакладів у Львівській області встановили тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Намети облаштували у 10 медзакладах області:

«Так 29 березня 2020 року силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівської області та Національної поліції України встановлено намети для облаштування тимчасових пунктів прийому хворих на території 10-ти закладів охорони здоров’я першої та другої хвиль, що розташовані в районах області та у місті Львові», – інформують у ЛОДА.

При цьому зазначається, що правоохоронці здійснюватимуть біля наметів охорону правопорядку.

Своєю чергою у Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що такі пункти розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби CОVID-19 Віктора Ляшка.

«Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у заклад охорони здоров’я (самозвернення, направлення лікарем чи транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги)», – зазначають у МОЗ.

Первинне скринінгове медичне сортування включає:

надівання медичної маски на пацієнта та його супровід;

безконтактне вимірювання температури тіла пацієнта;

короткий збір анамнезу на виявлення респіраторних симптомів (кашель, нежить, задишка тощо).

Як пояснили у відомстві, це дасть медпрацівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеню важкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.

«Така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів», – переконані у МОЗ.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні оновили алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус. Згідно з цим пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Що стосується Львівщини, то коронавірус підозрюють у 92 людей, 64 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан хворих – середньої важкості, ще четверо перебувають у важкому стані, вони отримують терапію за допомогою кисневої маски.

Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

Нагадаємо, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус. У Львові повідомили, що 30 березня експрес-тестами будуть тестувати на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Фото: ЛОДА