У Львівській області – ще сім підозр на коронавірус

На Львівщині у період з 8:30 год. по 17:00 год. 30 березня з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 7 осіб. Загалом у області з підозрою на коронавірус є 99 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львів та Пустомити, а також Яворівського та Золочівського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 43 особи. На самоізоляції знаходяться 84 особи. За увесь час виписано – 77 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 3- х пацієнтів наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 204 людини.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 105 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 30 березня у області було 92 людини з підозрою на коронавірус.

Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.