Пацієнтів із легкою формою коронавірусу не будуть госпіталізувати, – головний санлікар

Міністерство охорони здоров’я впроваджує принцип «клінічного сортування». Це означає, що пацієнтів із легкою формою COVID-19 не будуть госпіталізувати. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Громадське.

За словами санлікаря, від сьогодні починає працювати новий стандарт медичної допомоги на коронавірусну хворобу.

«Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Госпіталізувати до лікарень повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом медиків», – зазначив Ляшко.

Для цього МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, долучити фахівців інших спеціальностей.

«Адже саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома», – наголосив санлікар.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні. Водночас 5 пацієнтів одужали – 4 дорослих і 1 дитина.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину в Україні «світить» штраф від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція, у разі необхідності, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.