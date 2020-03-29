В Україні оновили алгоритм надання меддопомоги інфікованим коронавірусом

Від сьогодні, 29 березня, Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу заявив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає пресслужба відомства.

МОЗ України оновив алгоритми організації протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередках інфікування. Оновлені стандарти узгоджуються з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та є адаптованими до потреб системи охорони здоров’я України.

Наразі медичний працівник, який виявив особу з симптомами, відповідними до COVID-19, має діяти за таким алгоритмом:

зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;

у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;

якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які має бути відправлено в лабораторію.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

Лабораторні тестування проводяться у разі, якщо симптоми пацієнта відповідають коронавірусній хворобі, або для пацієнтів з підозрою на пневмонію. Первинний тест на коронавірус має бути підтверджено другим тестом ПЛР.

Медичні працівники первинної ланки допомоги також мають вести моніторинг осіб, які мали контакт з хворими на COVID-19. Крім цього, посилюється моніторинг самих медпрацівників, які мали контакт з хворими на коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. З них 9 – летальні. Водночас 5 пацієнтів одужали – 4 дорослих і 1 дитина.

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину в Україні «світить» штраф від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що поліція, у разі необхідності, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.