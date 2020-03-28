На Львівщині у 103 людей підозрюють COVID-19

Із вечора четверга, 26 березня, до ранку п’ятниці, 27 березня, на Львівщині коронавірус медики запідозрили ще в однієї людини. Загалом із підозрою на COVID-19 є 103 особи. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків обласної інфекційної лікарні, предає Львівський портал.

«Із 21:30 год. 27 березня по 8:00 год. 28 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще одна особа. Пацієнт з Бродівського району», – йдеться в повідомленні.

За даними медиків, загалом в області зараз є 103 хворих із підозрою коронавірус. Із них 51 людина перебуває в інфекційній лікарні, 62 – на самоізоляції.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Лише двоє пацієнтів перебувають у стані, наближеному до важкого.

За весь час із підозрою COVID-19 в області звернулася 162 людина. У 6 осіб виявили грип, ще в 59 пацієнтів не підтвердився коронавірус. Загалом із інфекційної лікарні вже виписали 49 людей.

Нагадаємо, коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Коронавірусної інфекції лабораторно не виявили загалом у 36 людей на Львівщині.

В Україні загалом підтвердили уже 310 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.