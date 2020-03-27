В Україні уже 310 хворих на коронавірус

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я

За даними ЦГЗ, станом на 23:00, 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 3 квітня.

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.