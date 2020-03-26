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В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусу

Андрій Котенський

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів в Україні загалом підтверджено 196 випадків COVID-19 (+40 випадків). Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

«Усього в Україні зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна людина одужали», – додали у ЦГЗ.

Зазначимо, від коронавірусу в Україні померли уже 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Як також писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

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