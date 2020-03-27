Колишній санітарний лікар України спрогнозував, коли коронавірус піде на спад

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що пік захворюваності на коронавірус у державі припаде орієнтовно на середину квітня, але він досить швидко піде на спад через набутий імунітет і підвищення температури повітря. Про це він заявив в інтерв’ю Обозревателю.

«Думаю, пік буде через 2-3 тижні, але він дуже швидко піде на спад. Почне спрацьовувати імунітет, циркуляція вірусу різко знизиться. Як швидко він зростав, так само швидко почне спадати. Плюс сонце, тепло, подовжений світловий день, карантинні заходи спрацювали. Вже в травні епідемія перейде на рівень окремих випадків, можливо, не одиничних, а десятків. Але це точно не будуть сотні й тисячі», – сказав Святослав Протас.

Водночас він зауважив, що коронавірус в Україні може набрати нових обертів восени. Тому до цього слід ретельно підготуватися.

«Мене більше лякає осінь, коли можливе продовження або коронавірусу, або нового штаму грипу. Важливо, щоб до того часу влада дуже добре підготувалася, а в українців повернулася довіра до вітчизняної медицини та лікарів, яких так зневажливо дискредитували», – наголосив Святослав Протас.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 196 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 49 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.