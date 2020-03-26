У ЛКП «Лев» розповіли, як доглядатимуть за тваринами госпіталізованих із коронавірусом

За домашніми улюбленцями, чиї господарі потраплять на лікарняне ліжко через коронавірус, піклуватимуться працівники ЛКП «Лев». Про те, як здійснюватиметься догляд у четвер, 26 березня, під час брифінгу розповіла директорка комунального підприємства Оксана Кошак, передає Львівський портал.

За її словами, таку послугу наймовірніше у випадку госпіталізації потребуватимуть літні та одинокі львів’яни. Нині у місті проживає понад дві тисячі одиноких осіб.

«На дві тисячі людей – 220 улюбленців. Більша частина осіб мають, в кого залишити тварин. І майже 20 собак та котиків можуть лишитися без догляду. Ми знаємо, що спокій дає можливість людині швидше одужати. Тому хочемо попіклуватися про одиноких людей, які потенційно в категорії ризику та можуть бути госпіталізовані. Таким чином вони будуть спокійними та знатиму, що їх улюбленці – доглянуваті та вигуляні», – каже директорка підприємства.

Для того, аби працівники ЛКП «Лев» здійснювали догляд за домашнім улюбленцем, слід зателефонувати на «Гарячу лінію» підприємства та лишити заявку на дану послугу. Оксана Кошак запевняє, що ЛКП «Лев» одразу відреагує на це звернення, працівники приїдуть до людини та укладуть з нею угоду. Телефони підприємства: 068 53-54-545 та 032-293-30-41.

У разі госпіталізація людини, працівники ЛКП «Лев» зможуть відвідувати помешкання для годування чи вигулу тварини лише у присутності довіреної особи. Предстваники комунального підприємства задля безпеки матимуть спеціальні камери-фікстори.

Також Оксана Кошак нагадала, що тварини коронавірус не можуть передати людині, та відповідно і людина – тварині. Втім якщо особа захворіла, то улюбленця слід помити з шампунем з антисептиком.

«Але якщо людина захворіла, кашляє, то, на жаль, вірус може опинитися на шерсті тварини. Тому важливо у цілях безпеки також викупати тварину шампунем з антисептиком. І лише тоді передавати улюбленця на людині, яка зголосилася доглядати за нею», – додала вона.

На Львівщині діагноз «коронавірус» підтвердили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Також COVID-19 на Львівщині підозрюють у 115 людей.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 156 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.