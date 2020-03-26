ЛКП «Лев» вигулюватиме домашніх улюбленців літніх львів’ян під час карантину

Під час карантину працівники ЛКП «Лев» зможуть вигулювати домашніх улюбленці літніх людей, які перебувають у зоні ризику захворіти на коронавірус. Про це у вівторок, 26 березня, повідомила директорка підприємства Оксана Кошак, передає Львівський портал.

«Ми пропонуємо можливість вигулу тварин літніх людей, оскільки вони перебувають у зоні ризику та їм не варто комунікувати з іншими людьми. Власне, ми можемо взяти на себе таку функцію та допомогти із вигулом тварин», – зазначила Оксана Кошак.

Детальніше про послугу можна дізнатися, зателефонувавши у ЛКП «Лев» за тел.: 068 53-54-545 та 032-293-30-41.

Як повідомляв Львівський портал, за домашніми улюбленцями, чиї господарі потраплять на лікарняне ліжко через коронавірус, піклуватиметься ЛКП «Лев». Про те, як відбутиметься догляд, читайте за посиланням.

Зазначимо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.