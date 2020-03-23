МОЗ хоче, щоб усім померлим від пневмонії робили розтин

У Міністерстві охорони здоров’я готують наказ щодо перевірки на наявність коронавірусу у людей, нещодавно померлих від пневмонії. Про це сьогодні, 23 березня, під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Уніан.

За словами Ляшка, наразі в міністерстві працює робоча група, яка вкотре переглядає стандарт надання медичної допомоги: алгоритми тестування, підходи до лікування та надання медичної допомоги, а також правил для паталогоанатомів, які проводять розтини, в тому числі померлих від пневмоній.

«Я дав завдання підготувати наказ Міністерства охорони здоров’я для того, щоб у всіх випадках, коли померлі мали діагноз «пневмонія», були забрані зразки матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби. Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмоній для того, щоб не пропустити щось та мати реальну картину нашої системи охорони здоров’я… та розуміти, як вона спрацювала під час початку розвитку хвороби, в тому числі коронавірусної», – зазначив Віктор Ляшко.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини. Інформації іншого хворого у ЛОДА досі не мають. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.