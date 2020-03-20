Із бюджету Львова виділять 10 мільйонів на медикаменти і спецзасоби для лікарень

Сьогодні, 20 березня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із резервного фонду міського бюджету 10 млн грн. Всі кошти скерують на потреби трьох лікарень, які борються із коронавірусом. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Усі 10 млн грн підуть на закупівлю медикаментів, засобів індивідуального захисту, спецодягу, розхідних матеріалів, антисептичних та дезінфікуючих засобів для лікарні швидкої допомоги, 1-ої міської лікарні та 8-ої міської лікарні.

Також для 8-ої міської лікарні придбають кисневі системи. На це витратять 800 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Андрій Садовий заявляв, що Львову для ефективного лікування хворих на коронавірус потрібно 100 апаратів штучної вентиляції легень. Кошти на їхню закупівлю, 30 млн грн, виділили із бюджету міста 17 березня.

Перші три такі апарати лікарня швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, отримала 18 березня, найближчим часом мають надійти ще три. Відтак загалом у медзакладі буде шість апаратів штучної вентиляції легень.

Обласні медзаклади зараз мають 80 апаратів штучної ветиляції легень, а до кінця квітня мають отримати ще 50. Втім як поясюють медики, такі апарати необхідні лише для пацієнтів, які перебувають у дуже важкому стані. При цьому 70-80% мешканців Львівщини, які захворіють на коронавірус, матимуть легку і середню форми важкості. Тому для лікування легших станів лікарні мають бути забезпечені системами кисневого забезпечення і неінвазивної вентиляції легень.

В обласній інфекційній лікарні нещодавно запевнили, що наразі мають все необхідне для лікування пацієнтів із підозрою на коронавірус. Проте у медзакладі хочуть створити запаси усіх необхідних засобів, бо вже готуються приймати велику кількість хворих. Тому лікарня не проти допомоги волонтерів.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 36 людей, шестеро із них перебувають вдома на самоізоляції, а 30 осіб перебувають у лікарні. Важкохворих серед них немає.

У чотирьох людей, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Від цієї недуги померла й мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Втім у МОЗ заявили, що не виключають можливість продовження карантину.

Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.