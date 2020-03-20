У Львові – ще 8 нових підозр на корнавірус

До Львівської обласної інфекційної лікарні за вечір 19 березня звернулися ще вісім людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник, передає пресслужба ЛОДА.

Як повідомляється, до інфекційної лікарні госпіталізували шістьох осіб з Жовківського району та міста Львова. Інші двоє хворих – з Бузького району та міста Львова знаходяться на самоізоляції. Зазначимо, що серед цих восьми осіб є діти віком 4 та 9 років.

Наразі здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 36 осіб, 30 з яких перебувають у інфекційній лікарні, ще шестеро – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 44 особи.

У той же час, за ніч надійшло з Києва ще два результати аналізів на коронавірус: вони – від’ємні. За увесь час в сумі у 8 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися карантину та без нагальної причини не виходити з дому. Нагадаємо, за порушення карнатину загрожують штрафи. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення парламент 17 березня доповнив положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

За такі дії для громадян передбачається штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Крім того, Верховна Рада у Кримінальному кодексі передбачила посилення відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання. Штраф за такі дії вирішили збільшити з 1700 гривень до 17 000 – 51 000 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.