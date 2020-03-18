В Україні зафіксовано вже 16 хворих на коронавірус

В Україні станом на вечір 18 березня зафіксовано 16 випадків хворих на коронавірус: два нові випадки виявили на Київщині та Донеччині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, станом на 22:00 год. за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Як повідомляв Львівський портал, станом на 17 березня в Україні було зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2). Два з них стали летальними.

Водночас у Львівській обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебуває 26 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.