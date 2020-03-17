Україна закрила кордони через коронавірус. Які пункти пропуску працюють на Львівщині

Із 00:00 год. 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Такі заходи довелося впровадити через загрозу поширення коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті протягом двох тижнів, тобто мінімум до 1 квітня.

Усіх громадян України, які не встигли повернутись з-за кордону додому, просять звернутись до посольств і консульств України у країнах їхнього перебування або ж на гарячу лінію МЗС за телефоном: +38044-238-16-57.

«Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Крім цього, повністю припинене пішохідне сполучення. Повертаєтесь в Україну чи їдете за кордон – скористайтеся Інтерактивною мапою на сайті Держприкордонслужби, де показано діючі пункти пропуску. Варто поцікавитись і роботою пунктів пропуску на суміжній стороні, адже більшість сусідніх країн обмежили або заборонили в’їзд для іноземних громадян, а також пасажирські перевезення», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині працюють пункти пропуску «Рава-Руська» і «Краковець», а також станція «Мостиська-1» (лише вантажні перевезення). Із інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

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Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.