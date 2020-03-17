Серед 14 госпіталізованих з підозрою на коронавірус тяжких пацієнтів нема, – ЛОДА

Серед 14 людей, яких госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню із підозрою на коронавірус, нема тяжких випадків. Про це 17 березня під час брифінгу повідомив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ці пацієнти різної вікової категорії, у всіх епідеміологічний анамнез, приїхали із-за кордону. Їхні тести відправлені у Київ для детального аналізу…», – зазначив посадовець.

При цьому Андрій Васько наголосив, що 14 пацієнтів мають перебіг респіраторного захворювання у середній формі важкості або в легкій.

«Тяжких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень, на сьогоднішній день нема», – констатував він.

Також т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА зазначив що, кожного дня надходить 12-20 звернень на предмет підозри коронавірусу.

«При відсутності епідеміологічного анамнезу, тобто повернення з-за кордону, а також за легкого стану пацієнта, його відпускають додому під карантин з подальшим спостереженням сімейним лікарем», –сказав посадовець.

Загалом вся інфекційна лікарня може прийняти понад 400 пацієнтів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 17 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебувають 14 людей, 5 із них – мешканці Львова.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.